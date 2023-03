Auto elettriche, l'Europa rinvia il voto sul divieto ai motori diesel e benzina (Di venerdì 3 marzo 2023) Auto elettriche, l'Europa rimanda tutto a data da destinarsi. L'Unione europea temporeggia sull'approvazione del nuovo regolamento che prevede lo stop dal 2035 alla vendita di Auto nuove diesel e benzina. Il voto, infatti, è stato rinviato a data da destinarsi. «Il Coreper (la riunione degli ambasciatori) tornerà sulla questione a tempo debito». Lo rende noto un portavoce della presidenza svedese dell'Unione. Intanto grande soddisfazione viene espressa dagli esponenti del centrodestra che di questa lotta hanno fatto un vero cavallo di battaglia. «rinviato a data da destinarsi il voto in Europa sul divieto alle Auto a benzina e diesel ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 marzo 2023), l'rimanda tutto a data da destinarsi. L'Unione europea temporeggia sull'approvazione del nuovo regolamento che prevede lo stop dal 2035 alla vendita dinuove. Il, infatti, è statoto a data da destinarsi. «Il Coreper (la riunione degli ambasciatori) tornerà sulla questione a tempo debito». Lo rende noto un portavoce della presidenza svedese dell'Unione. Intanto grande soddisfazione viene espressa dagli esponenti del centrodestra che di questa lotta hanno fatto un vero cavallo di battaglia. «to a data da destinarsi ilinsulalle...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? #auto elettrica, colpo di scena: brutto colpo per #Timmermans ?? - petergomezblog : Lo strano caso delle auto elettriche dei politici europei, ricaricate con un generatore a gasolio durante il verti… - TCommodity : Solo ora che hanno scoperto l’ovvio, ossia che Pechino tutela i propri costruttori di auto, i produttori europei cr… - rolandoroccando : RT @NicolaPorro: ?? Ultima ora ?? #auto elettrica, colpo di scena: brutto colpo per #Timmermans ?? - mascalzonelat17 : Le auto elettriche sono costose, le batterie sono cinesi, chi viaggia non puo' perdere tempo per la ricarica. Bisog… -