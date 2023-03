Auto elettriche, il giorno della verità: si va verso un rinvio (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo lo slittamento di due giorni fa, sarà oggi il giorno decisivo per la decisione sul regolamento sulle emissioni di Co2 di Auto e furgoni a diesel e benzina. Il punto cruciale, come discusso nel corso delle ultime settimane, è lo stop di questi mezzi a partire dal 2035, un’imposizione che si tradurrebbe in un vero e proprio smacco per il continente europeo, ancora in vetta nel settore dell’Automotive insieme all’alleato americano. La decisione andrebbe a favorire nettamente la produzione di veicoli elettrici, la cui promotrice risulta essere guarda caso la Cina, che da anni punta su ibrido ed elettrico per superare i motori a benzina e diesel occidentali. Le volontà di Bruxelles, quindi, potrebbero comportare due esiti nefasti. Da una parte, favorire clamorosamente il principale competitor economico e commerciale, ovvero Pechino, ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo lo slittamento di due giorni fa, sarà oggi ildecisivo per la decisione sul regolamento sulle emissioni di Co2 die furgoni a diesel e benzina. Il punto cruciale, come discusso nel corso delle ultime settimane, è lo stop di questi mezzi a partire dal 2035, un’imposizione che si tradurrebbe in un vero e proprio smacco per il continente europeo, ancora in vetta nel settore dell’motive insieme all’alleato americano. La decisione andrebbe a favorire nettamente la produzione di veicoli elettrici, la cui promotrice risulta essere guarda caso la Cina, che da anni punta su ibrido ed elettrico per superare i motori a benzina e diesel occidentali. Le volontà di Bruxelles, quindi, potrebbero comportare due esiti nefasti. Da una parte, favorire clamorosamente il principale competitor economico e commerciale, ovvero Pechino, ...

