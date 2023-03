Auto elettriche | colpo grosso dell’Italia | il rinvio che ferma Timmermans

(Di venerdì 3 marzo 2023) Come anticipato anche su questo sito, si arena a Bruxelles la norma che voleva uccidere l’a motore endotermico per favorire le batterie cinesi. L’Italia è riuscita a creare un gruppo di minoranza, insieme alla Germania, per bloccare – almeno per il momento – la decisione sul Fit For 55. Alla riunione degli ambasciatori Ue sul regolamento che prevede lo stop alla vendita dinuove a diesel e benzina dal 2035, si è deciso di non decidere: il voto è stato rinviato “a data da destinarsi”. Lo stop al voto in Ue “Il Coreper tornerà sulla questione a tempo debito”, ha detto un portavoce della presidenza svedese dell’Unione. Ma si tratta di uno smacco per Ursula von der Leyen e una vittoria per i critici, in prima fila l’Italia. Il voto era già stato rinviato nelle scorse ore e ieri sera era trapelata tutta la perplessità della Germania, una presenza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Lo strano caso delle auto elettriche dei politici europei, ricaricate con un generatore a gasolio durante il verti… - TCommodity : Solo ora che hanno scoperto l’ovvio, ossia che Pechino tutela i propri costruttori di auto, i produttori europei cr… - GuidoDeMartini : ?? AUTO ELETTRICHE? IN ITALIA NON VANNO Gli italiani preferiscono sentire il rumore del motore e, soprattutto, quand… - Libellula_Lilly : RT @Daniel48592397: Stanno facendo marcia indietro sulle auto elettriche... Basta vedere le bollette in arrivo e si capisce che è una cazza… - JorioAntonio : @meleditalia @giubileif Beh in effetti le auto elettriche non inquinano, giusto? L'energia elettrica per le batteri… -

... che una seria riforma della fiscalità dell'aziendale potrebbe rinnovare in chiave green , ... Esaminando il mercato sul fronte delle alimentazioni, le vetturea batteria crescono del +...Tutta una serie di votazioni previste in ambito europeo per dare il via definitivo al bando della vendita ditermiche entro il 2035 è in stand by: nemmeno il prossimo 7 marzo si procederà con lo scrutinio finale perché la posizione della Germania - per voce del ministro dei Trasporti Volker Wissing - è ...... prevista un'area dedicata al funzionamento delle, plug - in e ibride , con i relativi sistemi di ricarica. Sarà possibile vedere da vicino come si effettua una ricarica , i passaggi ...

Secondo Angelo Sticchi Damiani (Aci, Automobile Club d’Italia), in Italia circolano ancora 3,5 milioni di Euro 0 . «Servono gradualità e neutralità tecnologica», afferma condividendo le ragioni del go ...La decisione dell’Unione Europea di non produrre più auto a benzina e diesel a partire dal 2035, ma solo auto elettriche. A “RegionEuropa”, il settimanale europeo della Tgr, in onda domenica 5 marzo a ...