Auto diesel e benzina | stop rinviato a data da destinarsi

"ll rinvio, a data da destinarsi, del voto alla riunione degli ambasciatori Ue sul Regolamento che prevede lo stop dal 2035 alla vendita dinuovee benzina è un successo italiano. La posizione del nostro governo è infatti chiara: una transizione sostenibile ed equa deve essere pianificata e condotta con attenzione, per evitare ...I Paesi contro lo stop europeo allea benzina eNon solo l'Italia, ma anche gli altri paesi con una forte presenza di imprese del settore, come la Germania e la Polonia, sono ...ROMA - 'Rinviato a data da destinarsi il voto in Europa sul divieto allea benzina edal 2035. Un grande segnale arrivato anche grazie alla Lega: è stata ascoltata la voce di milioni di italiani, e il nostro governo ha dimostrato di offrire argomenti di ...

Auto, rinviato il voto Ue sullo stop ai motori diesel e benzina dal 2035. Meloni: successo italiano RaiNews

Rinviato il voto degli ambasciatori in programma per oggi. A far deragliare l'iter della norma che prevede lo stop della vendita di auto diesel e benzina dal 2035 in poi è stata la… Leggi ...Giorgia Meloni ha potuto alzare la voce e ha ottenuto che si prendesse coscienza delle contraddizioni e dell'inutile radicalismo. Per essere efficaci in Europa non serve strepitare ...