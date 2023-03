Auto benzina e diesel | salta lo stop dal 2035 | frenata dell' Europa sulla «rivoluzione green»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Rinviato a data da destinarsi il voto in Europa sul divieto alle auto a benzina e diesel dal 2035. Un grande segnal… - FratellidItalia : ?? Il rinvio della decisione Ue sullo stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035 è una vittoria del… - FratellidItalia : ?? La netta posizione dell’Italia contro lo stop Ue alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035 ha smosso l’Eur… - FdI_Prov_BR : ?? Il rinvio della decisione Ue sullo stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035 è una vittoria del Gover… - ximero51 : RT @FratellidItalia: ?? Il rinvio della decisione Ue sullo stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035 è una vittoria del #Governo… -

Il Consiglio dell'Unione ha deciso di posticipare l'annunciata scelta di bloccare le immatricolazioni delle vetture diesel e a, prevista per il 2035: gli Stati europei non hanno infatti raggiunto un accordo, con Italia, Polonia e Ungheria contrarie e la Germania che nicchia. Berlino teme soprattutto il confronto con ...Gli ambasciatori degli Stati presso l'Unione europea hanno deciso di rinviare l'adozione del regolamento sulle emissioni di Co2 pere furgoni nuovi dal 7 marzo a un prossimo Consiglio senza fissare una data. Lo ha annunciato la presidenza di turno retta dalla Svezia precisando che "non è stata confermata alcuna data". Il ...... con le fonti fossili sopra il 70%, le sue emissioni nell'intero ciclo di vita sono pari, e non superiori, a quelle della stessa. Ecco cita poi la ricerca del Joint Research Centre (...

“L’Italia ha svegliato l’Europa e la decisione del #rinvio su stop ad auto a benzina e diesel è un segnale importante. Mi auguro che ora ci sia una riflessione comune per una competitività sostenibile ...Tra crisi e aumento dei prodotti petroliferi girare in auto diventa sempre più proibitivo e c'è chi pensa di poter risparmiare non pagando l'assicurazione. Cresce, così, il numero di quanti girano pri ...