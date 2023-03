Auto a benzina | rimandato lo stop europeo Il governo festeggia | ma…

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Rinviato a data da destinarsi il voto in Europa sul divieto alle auto a benzina e diesel dal 2035. Un grande segnal… - FratellidItalia : ?? Il rinvio della decisione Ue sullo stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035 è una vittoria del… - AlexBazzaro : Rinviata la decisione sullo stop alle auto benzina e diesel dal 2035. La battaglia è lunga ma intanto prima vittoria contro gli eurodementi. - LorenzoMarra75 : RT @FratellidItalia: ?? Grazie al #GovernoMeloni slitta a data da destinarsi il divieto di auto a benzina fino al 2035. Continueremo a tener… - farfarello13 : RT @SusannaCeccardi: La sx, i 5S e Italia Viva il 14 febbraio avevano votato al Parlamento europeo per svendere il settore automotive itali… -

Non a caso, in queste ultime ore la decisione di vietare la vendita die diesel in Europa dal 2035 torna al centro dei temi dei grandi Paesi europei. Secondo quanto riferito da un ...Per l'ennesima volta, si conferma la netta prevalenza delle alimentazioni tradizionali: lo scorso mese, lesono salite dal 37,1% al 38%, mentre le diesel sono scese dal 48,4% al 46,2%. ...Marcia indietro della UE sullo stop alle immatricolazioni didal 2035 : il necessario voto del Consiglio Europeo sul Regolamento (che era già stato approvato dal Parlamento UE) per le emissioni zero die furgoni nuovi è stato rinviato a data ...

Stop auto a benzina e diesel dal 2035, rinviato a data da destinarsi il via libera in Consiglio Ue Il Fatto Quotidiano

A febbraio, il mercato dell'usato ha registrato una frenata: lo dice l'Aci, secondo cui i passaggi di proprietà di autovetture al netto delle minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concess ...Stop alle auto inquinanti dal 2035, la presidenza svedese dell’Ue ha deciso di rimandare la decisione in Coreper sugli obiettivi di emissione per i mezzi "dal 7 marzo ad un… Leggi ...