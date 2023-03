Auguri Jessica Biel, la sexy star di Hollywood super sportiva (Di venerdì 3 marzo 2023) È stata eletta donna più bella del mondo ed ha sposato Justin Timberlake, uno degli scapoli più desiderati dello showbiz. Jessica Biel oltre ad essere dotata di grande fascino vanta un fisico da dieci e lode, grazie ad una dieta equilibrata ed allenamenti intensi, che segue da anni. L’età per lei è solo un numero ed i 41 anni, che compie oggi, non la spaventano affatto. Jessica Biel, la star di Hollywood Jessica Biel, la sua carriera da modella ad attrice La star ha iniziato la sua carriera di modella in tenera età. Dopo aver ricevuto una borsa di studio in una convention, ha frequentato corsi di recitazione al Young Actor’s Space. Jessica Biel è venuta alla ribalta come parte della serie 7th ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 3 marzo 2023) È stata eletta donna più bella del mondo ed ha sposato Justin Timberlake, uno degli scapoli più desiderati dello showbiz.oltre ad essere dotata di grande fascino vanta un fisico da dieci e lode, grazie ad una dieta equilibrata ed allenamenti intensi, che segue da anni. L’età per lei è solo un numero ed i 41 anni, che compie oggi, non la spaventano affatto., ladi, la sua carriera da modella ad attrice Laha iniziato la sua carriera di modella in tenera età. Dopo aver ricevuto una borsa di studio in una convention, ha frequentato corsi di recitazione al Young Actor’s Space.è venuta alla ribalta come parte della serie 7th ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lyristria : @Mottalemi auguri a te e al Pitbull Jessica!!! - benny_paola : RT @paoloro16958951: Diretta interessantissima. Gli avvocati una garanzia di professionalità e simpatia, mentre per Jessica ho un solo agge… - paoloro16958951 : Diretta interessantissima. Gli avvocati una garanzia di professionalità e simpatia, mentre per Jessica ho un solo a… - Giusy178137351 : RT @girlinth3clouds: Uno tra i video più emozionanti.Le parole di Lulú per Jessica sfiorano il cuore e trasmettono tutto l’amore, l’amore i… - ebiEbibo : @GiuliaRoberti12 Ma che ve ne frega??Auguri e figli maschi.Aspetto lo stesso da Jessica. -