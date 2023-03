Augsburg-Werder Brema sabato 04 marzo 2023 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di venerdì 3 marzo 2023) Settima sconfitta esterna stagionale per l’di Maassen, che cade a Berlino in uno scontro diretto restando ai margini della zona retrocessione. Sconfitta netta su un campo ostico ai biancorossi che hanno quest’oggi l’occasione del riscatto in casa contro il neopromosso. La squadra di Werner viene dalla bella vittoria interna sul Bochum, che ha rimandato il distacco dalla InfoBetting: Scommesse Sportive e

Bochum - Schalke , vitale per la lotta per la lotta per non retrocedere,Brema e Mainz - Hoffenheim , altro incontro fondamentale, specialmente per gli ospiti, per la zona salvezza ...Bundesliga: possibili vincenti Schalke 04 o pareggio (in Bochum - Schalke 04)o pareggio (inBrema) Union Berlino (in Union Berlino - Colonia) Mainz (in Mainz - Hoffenheim) ...... Friburgo e- ha siglato 13 reti, subendone solamente cinque. Il Lipsia si sta dimostrando ... contro l'Eintracht il gol di Werner dopo sei minuti, contro ilBrema la rete di Forsberg. E ...

Welche Startelf FCA-Trainer Maaßen aufs Feld schickt, ist hier zu lesen. Der FC Augsburg gegen Werder Bremen - wenn diese beiden Teams aufeinandertrafen, gab es zuletzt wichtige Siege für den FCA. Das ...Niklas Stark und Lee Buchanan fallen aus, hinter dem Einsatz von Milos Veljkovic steht noch ein Fragezeichen. Welche Aufstellung wählt Werder-Trainer Ole ...