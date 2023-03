Attivista Lgbt e gay, sindaco Usa in manette per pedopornografia: rischia fino a 360 anni (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar — La sua elezione (e successiva rielezione) era stata salutata come il trionfo dei diritti e dell’inclusione, trattandosi del primo sindaco apertamente gay e Attivista per i diritti Lgbt di College Park, cittadina del Maryland: oggi Patrick Wojahn rischia fino a 360 anni di carcere per 40 capi di imputazione per possesso di materiale pedopornografico e 16 capi di imputazione per distribuzione dello stesso. Wojahn, 47 anni, è finito in manette ieri mattina. sindaco Attivista Lgbt dovrà affrontare 56 capi d’accusa per pedopornografia Secondo quanto riferisce Fox News le indagini sono scattate il 17 febbraio, data in cui il National center for missing and exploited children ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar — La sua elezione (e successiva rielezione) era stata salutata come il trionfo dei diritti e dell’inclusione, trattandosi del primoapertamente gay eper i dirittidi College Park, cittadina del Maryland: oggi Patrick Wojahna 360di carcere per 40 capi di imputazione per possesso di materiale pedopornografico e 16 capi di imputazione per distribuzione dello stesso. Wojahn, 47, è finito inieri mattina.dovrà affrontare 56 capi d’accusa perSecondo quanto riferisce Fox News le indagini sono scattate il 17 febbraio, data in cui il National center for missing and exploited children ...

