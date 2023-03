Attenzione alla PostePay bloccata: te la svuotano in un lampo e forse è già successo (Di venerdì 3 marzo 2023) Non si riesce a mettersi al sicuro dalle truffe sulla carta di pagamento. Ecco quello che succedere con le carte PostePay. Le truffe sui pagamenti con carte di credito sono sempre dietro l’angolo. Esserne vittima è terribile, visto che da un momento all’altro ti puoi ritrovare con in conto a zero senza neanche sapere come o perché. pioggia di truffe con PostePay – ilovetradingLe truffe sulle carte di pagamento sono una delle cose peggiori che possono succedere a un risparmiatore. Purtroppo nessuno è veramente al sicuro dai metodi adottati da questi particolari professionisti del furto, che mettono su delle complesse tecniche di furto che sfruttano i momenti di distrazione dei possessori delle carte. Davanti a certe raffinatezze, neanche una linea di sicurezza di altissimo livello come quella di Poste Italiane può granché. Nonostante il sistema di ... Leggi su ilovetrading (Di venerdì 3 marzo 2023) Non si riesce a mettersi al sicuro dalle truffe sulla carta di pagamento. Ecco quello che succedere con le carte. Le truffe sui pagamenti con carte di credito sono sempre dietro l’angolo. Esserne vittima è terribile, visto che da un momento all’altro ti puoi ritrovare con in conto a zero senza neanche sapere come o perché. pioggia di truffe con– ilovetradingLe truffe sulle carte di pagamento sono una delle cose peggiori che possono succedere a un risparmiatore. Purtroppo nessuno è veramente al sicuro dai metodi adottati da questi particolari professionisti del furto, che mettono su delle complesse tecniche di furto che sfruttano i momenti di distrazione dei possessori delle carte. Davanti a certe raffinatezze, neanche una linea di sicurezza di altissimo livello come quella di Poste Italiane può granché. Nonostante il sistema di ...

