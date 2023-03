Atp di Monterrey, Cocciaretto splendida in gara: l’Azzurra conquista i quarti di finale (Di venerdì 3 marzo 2023) Monterrey – In questo 2023 ha cambiato marcia, dimostrando che quando il fisico è a posto può essere protagonista, e pure con una certa continuità. Con il solito carattere combattivo Elisabetta Cocciaretto è approdata nei quarti anche nell’”Abierto GNP Seguros” (WTA 250 – montepremi 259.303 dollari) che si sta disputando sul cemento di Monterrey, in Messico. La 22enne di Fermo, n.49 WTA (ad un passo dal “best”), dopo il successo in due set sulla spagnola Bassols Ribera, n.124 del ranking, ripescata in tabellone come lucky loser, si è ripetuta battendo 7-6(5) 7-6 (3), in due ore e minuti quattro di partita, la tedesca Tatjana Maria, n.73 WTA, che aveva lasciato un game soltanto a Lucia Bronzetti, n.68 del ranking, al primo turno. “Sono molto soddisfatta è stato un match davvero duro – ha detto l’Azzurra ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 marzo 2023)– In questo 2023 ha cambiato marcia, dimostrando che quando il fisico è a posto può essere protagonista, e pure con una certa continuità. Con il solito carattere combattivo Elisabettaè approdata neianche nell’”Abierto GNP Seguros” (WTA 250 – montepremi 259.303 dollari) che si sta disputando sul cemento di, in Messico. La 22enne di Fermo, n.49 WTA (ad un passo dal “best”), dopo il successo in due set sulla spagnola Bassols Ribera, n.124 del ranking, ripescata in tabellone come lucky loser, si è ripetuta battendo 7-6(5) 7-6 (3), in due ore e minuti quattro di partita, la tedesca Tatjana Maria, n.73 WTA, che aveva lasciato un game soltanto a Lucia Bronzetti, n.68 del ranking, al primo turno. “Sono molto soddisfatta è stato un match davvero duro – ha detto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SavoldiAngelo : RT @WeAreTennisITA: Azzurri in campo oggi ???? ?? ???? ATP 500 Dubai Sonego ?? Zverev (ore 12:00) ?? ???? ATP 250 Santiago Bonadio ?? Djere (ore… - WeAreTennisITA : Azzurri in campo oggi ???? ?? ???? ATP 500 Dubai Sonego ?? Zverev (ore 12:00) ?? ???? ATP 250 Santiago Bonadio ?? Djere (… - Luca_1998 : RT @federtennis: Ad Acapulco i #Berrettini avanzano agli ottavi per doppio ritiro. Per Jacopo è la prima vittoria ATP in carriera: supera O… - _ramellaselena_ : RT @federtennis: Ad Acapulco i #Berrettini avanzano agli ottavi per doppio ritiro. Per Jacopo è la prima vittoria ATP in carriera: supera O… - Fprime86 : RT @federtennis: Ad Acapulco i #Berrettini avanzano agli ottavi per doppio ritiro. Per Jacopo è la prima vittoria ATP in carriera: supera O… -