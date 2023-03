ATP Acapulco, Taylor Fritz e Alex de Minaur approdano in semifinale. Avanza Tommy Paul (Di venerdì 3 marzo 2023) In attesa del match di chiusura del programma tra Matteo Berrettini e Holger Rune, sono arrivati i verdetti dei quarti di finale dell’ATP500 di Acapulco, in Messico. Sull’hard centro-americano, pronostici rispettati e nessuna sorprese nelle partite che sono terminate. A dare il via alle danze è stato il derby americano tra Tommy Paul e Mackenzie McDonald. Il semifinalista degli Australian Open 2023, n.23 del mondo, ha dato conferma di essere in condizione e ha sconfitto piuttosto facilmente il connazionale (n.62 ATP) con lo score di 6-2 6-2. Si prospetta un nuovo derby in casa statunitense nel penultimo atto, considerata la vittoria di Taylor Fritz nell’altra sfida interna agli States contro Frances Tiafoe (n.15 del ranking). Il n.5 del mondo ha regolato con il punteggio di 6-3 6-3 il simpatico ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) In attesa del match di chiusura del programma tra Matteo Berrettini e Holger Rune, sono arrivati i verdetti dei quarti di finale dell’ATP500 di, in Messico. Sull’hard centro-americano, pronostici rispettati e nessuna sorprese nelle partite che sono terminate. A dare il via alle danze è stato il derby americano trae Mackenzie McDonald. Il semifinalista degli Australian Open 2023, n.23 del mondo, ha dato conferma di essere in condizione e ha sconfitto piuttosto facilmente il connazionale (n.62 ATP) con lo score di 6-2 6-2. Si prospetta un nuovo derby in casa statunitense nel penultimo atto, considerata la vittoria dinell’altra sfida interna agli States contro Frances Tiafoe (n.15 del ranking). Il n.5 del mondo ha regolato con il punteggio di 6-3 6-3 il simpatico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SXWhaleBets : ?? Whale Alert: Bet: $4000.0 on Matteo Berrettini @ +100 Game: ATP - Acapulco Matteo Berrettini vs. Holger Vitus No… - SXWhaleBets : ?? Whale Alert: Bet: $4068.78 on Matteo Berrettini @ +104 Game: ATP - Acapulco Matteo Berrettini vs. Holger Vitus N… - dens_Ethan : Matteo Berrettini v Holger Rune in Acapulco QF4 #ATP #ATP500 - FiorinoLuca : Live su @SuperTennisTv per De Minaur ???? vs Daniel ????, secondo QF dell’ATP 500 di Acapulco - settalese : RT @Eurosport_IT: Buongiorno con un super ???????????? ????????????????????! ???????? Doppio 6-3 a Ymer agli ottavi ad Acapulco: al prossimo turno sfida ad alt… -