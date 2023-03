ATP Acapulco 2023, Matteo Berrettini si ritira e lascia mestamente il campo – VIDEO (Di venerdì 3 marzo 2023) Matteo Berrettini si è dovuto ritirare dal torneo ATP 500 di Acapulco nel corso del match dei quarti di finale contro Holger Rune. Il danese conduceva comodamente per 6-0 1-0, quando l’azzurro ha deciso di interrompere la contesa per un dolore alla gamba destra. Un match che ha visto anche l’interruzione per pioggia sul 4-0, ma lo stop non ha comunque aiutato Berrettini. che è poi rientrato in campo, perdendo i successivi tre game. Ad inizio secondo set l’azzurro ha lanciato via anche la racchetta, chiaro segnale di frustrazione e rabbia per il complicato momento. Si attende ora la conferenza stampa di Berrettini per conoscere il reale motivo del ritiro e soprattutto l’entità dell’infortunio, visto che i due Masters 1000 americani (Indian Wells e Miami) sono ormai alle ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023)si è dovutore dal torneo ATP 500 dinel corso del match dei quarti di finale contro Holger Rune. Il danese conduceva comodamente per 6-0 1-0, quando l’azzurro ha deciso di interrompere la contesa per un dolore alla gamba destra. Un match che ha visto anche l’interruzione per pioggia sul 4-0, ma lo stop non ha comunque aiutato. che è poi rientrato in, perdendo i successivi tre game. Ad inizio secondo set l’azzurro ha lanciato via anche la racchetta, chiaro segnale di frustrazione e rabbia per il complicato momento. Si attende ora la conferenza stampa diper conoscere il reale motivo del ritiro e soprattutto l’entità dell’infortunio, visto che i due Masters 1000 americani (Indian Wells e Miami) sono ormai alle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tennis_Ita : ATP 500 Acapulco, Berrettini costretto al ritiro ad inizio secondo set: Rune avanza ai quarti di finale - sportface2016 : #ATPAcapulco | Epilogo amaro per #Berrettini: si ritira sotto 6-0 1-0 contro #Rune - angiuoniluigi : RT @fanpage: Matteo Berrettini è stato costretto al ritiro nel match valido per i quarti del torneo ATP 500 di Acapulco contro Rune. Il ten… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Berrettini si ritira per infortunio, Rune in semifinale - Eurosport_IT : Problema alla gamba per Berrettini ?????? #EurosportTENNIS | #ATP | #ATPAcapulco | #Berrettini -