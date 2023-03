ATP Acapulco 2023: Matteo Berrettini si ritira contro Holger Rune (Di venerdì 3 marzo 2023) Matteo Berrettini si è ritirato dal torneo ATP 500 di Acapulco. Il tennista romano ha alzato bandiera bianca nel corso del match dei quarti di finale contro il giovane danese Holger Rune, che stava conducendo con il punteggio di 6-0 1-0. Non si conoscono ancora le reali motivazioni dell’abbandono da parte del giocatore italiano, anche se comincia a filtrare la notizia di un problema alla gamba destra. Un match comunque da cancellare in fretta per Berrettini, che si è trovato subito sotto per 3-0 ad inizio partita, subendo un parziale di 12 punti a 2. Il dominio di Rune è stato interrotto dalla pioggia sul 4-0 del primo set, ma nemmeno lo stop ha aiutato Matteo, che al ritorno in campo ha perso nuovamente altri tre ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023)si èto dal torneo ATP 500 di. Il tennista romano ha alzato bandiera bianca nel corso del match dei quarti di finaleil giovane danese, che stava conducendo con il punteggio di 6-0 1-0. Non si conoscono ancora le reali motivazioni dell’abbandono da parte del giocatore italiano, anche se comincia a filtrare la notizia di un problema alla gamba destra. Un match comunque da cancellare in fretta per, che si è trovato subito sotto per 3-0 ad inizio partita, subendo un parziale di 12 punti a 2. Il dominio diè stato interrotto dalla pioggia sul 4-0 del primo set, ma nemmeno lo stop ha aiutato, che al ritorno in campo ha perso nuovamente altri tre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giovannipelazzo : Dopo solo mezz'ora effettiva di gioco Matteo #Berrettini ???? è costretto al ritiro nei quarti ad Acapulco per un pro… - News24Tennis : Brusco risveglio per Matteo #Berrettini . Nei quarti di finale dell’Atp Acapulco 500 il tennista romano si ritira s… - JeffG53868293 : RT @CPandaPlays: ATP Acapulco???? Taro Daniel ML (+250) 1u? #GamblingTwitter - zazoomblog : LIVE Berrettini-Rune 0-5 ATP Acapulco 2023 in DIRETTA: ricomincia la partita! - #Berrettini-Rune #Acapulco #DIRETTA… - infoitsport : ATP Acapulco 2023, Taylor Fritz e Alex de Minaur approdano in semifinale -