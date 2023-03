Atp 500 Dubai 2023, Medvedev in finale: “Ho giocato a un livello più alto di Djokovic” (Di venerdì 3 marzo 2023) “Quando affronti Novak devi sempre dare il meglio e sperare che lui non faccia lo stesso. Se lui è al massimo, il tuo meglio può non bastare per vincere”. Lo ha detto Daniil Medvedev dopo la vittoria contro Novak Djokovic che gli spalanca le porte della finale l torneo Atp 500 di Dubai: “Oggi ho giocato a un livello più alto del suo. Nel secondo set non ho concesso una sola palla break ma in tanti game siamo andati 30 pari. Sono comunque riuscito a rimanere calmo, sono felice di essere in finale”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) “Quando affronti Novak devi sempre dare il meglio e sperare che lui non faccia lo stesso. Se lui è al massimo, il tuo meglio può non bastare per vincere”. Lo ha detto Daniildopo la vittoria contro Novakche gli spalanca le porte dellal torneo Atp 500 di: “Oggi hoa unpiùdel suo. Nel secondo set non ho concesso una sola palla break ma in tanti game siamo andati 30 pari. Sono comunque riuscito a rimanere calmo, sono felice di essere in”. SportFace.

