Atletica | Zane Weir | “Un oro speciale per tutto quello che ho passato | non ho parole!”

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 marzo 2023) Un oroha regalato una stupenda medaglia all’Italia dell’in questa giornata di gare degli Europei indoor di scena a Istanbul, in Turchia. Il 27enne delle Fiamme Gialle si è imposto nel getto del peso, conquistando la 100ª medaglia italiana nella storia della manifestazione.si è imposto con la straordinaria misura di 22.06, migliorando così il record italiano indoor e vincendo un titolo europeo che in questa particolare specialità mancava da 27 anni, quando a conquistarlo fu Paolo Dal Soglio, che per un gioco del destino è il suo attuale allenatore. L’argento è stato conquistato dal ceco Tomas Stanek (21.90), mentre il bronzo dall’ucraino Roman Kokoshko (21.84). Negativa la prestazione dell’altro azzurro, in questa Finale, Leonardo Fabbri che ha concluso senza misure, ...