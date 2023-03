Atletica | Zane Weir spaziale | sfonda i 22 metri | record italiano! Caccia all’oro agli Europei

(Di venerdì 3 marzo 2023)sta facendo sognare nella finale di getto del peso2023 dileggera. L’azzurro si è scatenato al secondo tentativo, rendendosi protagonista di una sontuosa spallata da 21.89e firmando così il nuovoitaliano in sala. Il 27enne di origini sudafricane, già quinto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e sesto ai Mondiali in sala di dodici mesi fa, ha ritoccato il proprio primato indoor di ben 22 centi(21.67 a Belgrado il 19 marzo 2022, era il vecchionazionale). Poi la bordata da brividi alla terza prova, quando per la prima volta in carrierail muro dei 22: straripante 22.06, sette centimeglio del 21.99 siglato lo scorso ...

