Atletica | Weir oro agli Europei Indoor 2023 | “Dedica a mio nonno e a Dal Soglio”

(Di venerdì 3 marzo 2023) Zaneha parlato ai microfoni di RaiSport dopo la grande vittoriadi Istanbul. Il lanciatore azzurro ha conquistato l’oro nel getto del peso, con tanto di nuovo record italiano al coperto. “Ho fatto un grande lancio, ventidue metri è davvero una misura importante – spiega– Questa vittoria vogliorla a mio, ma anche alla federazione e al mio allenatore Paolo Dalperchè senza loro non sarei arrivato qui. Sono davvero felice.” SportFace.

