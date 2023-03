Atletica | SEI UN TITANO! Zane Weir campione d’Europa | bordata colossale | 22 | 06 e record italiano nel getto del peso!

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 marzo 2023) L’uomo più forte del Vecchio Continente è. Il Bel Paese si può fregiare del padrone assoluto deldel peso alle nostre latitudini, del Titano divoratore dei 7,260 kg.si è laureatoIndoor, trionfando in maniera perentoria sulla pedana di Istanbul (Turchia) e riportando a casa quel titolo continentale che mancava addirittura da 26 anni, ovvero da quando Paolo Dal Soglio (allenatore proprio dell’eroe di giornata) trionfò a Stoccolma nel 1996. Il 27enne-sudafricano ha riportato in auge il movimento tricolore dei lanci e ha regalato all’Italia la prima medaglia d’oro in questa spedizione in terra anatolica (centesimo podio totale per la nostra Nazionale in questa kermesse).ha ...