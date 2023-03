Atletica, Roberta Bruni in finale con il brivido agli Europei Indoor. Molinarolo eliminata (Di venerdì 3 marzo 2023) Roberta Bruni si è qualificata con il brivido alla finale di salto con l’asta agli Europei Indoor 2023 di Atletica leggera. L’azzurra si era presentata a Istanbul con il quarto accredito stagionale, ovvero il balzo a 4.62 metri che le era valso il record italiano al coperto poche settimane fa. La laziale si è resa protagonista di un un percorso netto fino a 4.45 metri (superati anche 4.10 e 4.30 al primo tentativo), ma 4.55 si è rivelata una quota invalicabile (due nulli). La laziale è comunque riuscita a staccare il biglietto per l’atto conclusivo di domani pomeriggio con il settimo posto (a contendersi le medaglie saranno le migliori otto), alla pari con la ceca Amalie Svabikova. Sono le uniche due ragazze ad avere passato il turno ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023)si è qualificata con ilalladi salto con l’asta2023 dileggera. L’azzurra si era presentata a Istanbul con il quarto accredito stagionale, ovvero il balzo a 4.62 metri che le era valso il record italiano al coperto poche settimane fa. La laziale si è resa protagonista di un un percorso netto fino a 4.45 metri (superati anche 4.10 e 4.30 al primo tentativo), ma 4.55 si è rivelata una quota invalicabile (due nulli). La laziale è comunque riuscita a staccare il biglietto per l’atto conclusivo di domani pomeriggio con il settimo posto (a contendersi le mede saranno le migliori otto), alla pari con la ceca Amalie Svabikova. Sono le uniche due ragazze ad avere passato il turno ...

