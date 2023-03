Atletica, Pietro Arese non si accontenta: “Il 5° posto non mi basta più, volevo una medaglia” (Di venerdì 3 marzo 2023) Pietro Arese ha chiuso al quinto posto la Finale dei 1500 metri agli Europei Indoor 2023 di Atletica leggera. L’azzurro si era presentato ai nastri di partenza sulla pista di Istanbul (Turchia) per dare la caccia a una medaglia, ma il piemontese non è riuscito a tenere il ritmo dei quattro uomini che si sono fronteggiati a viso aperto per salire sul podio continentale. Il nostro portacolori ha tagliato il traguardo con il tempo di 3:38.91, a tre secondi e mezzo da un posto sul podio nella gara vinta dal fuoriclasse norvegese Jakob Ingebrigtsen (3:33.95). Atletica, Pietro Arese 5° sui 1500 agli Europei. Jakob Ingebrigtsen padrone assoluto Pietro Arese, lo scorso anno quarto agli Europei outdoor e ai ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023)ha chiuso al quintola Finale dei 1500 metri agli Europei Indoor 2023 dileggera. L’azzurro si era presentato ai nastri di partenza sulla pista di Istanbul (Turchia) per dare la caccia a una, ma il piemontese non è riuscito a tenere il ritmo dei quattro uomini che si sono fronteggiati a viso aperto per salire sul podio continentale. Il nostro portacolori ha tagliato il traguardo con il tempo di 3:38.91, a tre secondi e mezzo da unsul podio nella gara vinta dal fuoriclasse norvegese Jakob Ingebrigtsen (3:33.95).5° sui 1500 agli Europei. Jakob Ingebrigtsen padrone assoluto, lo scorso anno quarto agli Europei outdoor e ai ...

