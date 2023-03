Atletica, Pietro Arese 5° sui 1500 agli Europei. Jakob Ingebrigtsen padrone assoluto (Di venerdì 3 marzo 2023) Pietro Arese non è riuscito a essere protagonista nella lotta per le medaglie sui 1500 metri agli Europei Indoor 2023 di Atletica leggera. L’azzurro si è dovuto accontentare della quinta posizione con il tempo di 3:38.91, a tre secondi e mezzo da un posto sul podio che alla vigilia poteva sembrare possibile per il nostro portacolori. Il 23enne è partito lentamente e si è accomodato in fondo al gruppo, poi nel primo giro c’è stata una caduta (il britannico George Mills ha travolto il nostro Ossama Meslek, che non ha terminato la prova) e ha dovuto saltare gli atleti caduti, senza però perdere terreno. A quel punto la gara si è accesa per opera dei grandi favoriti della vigilia e purtroppo Pietro Arese non ha potuto tenere il passo. A ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023)non è riuscito a essere protagonista nella lotta per le mede suimetriIndoor 2023 dileggera. L’azzurro si è dovuto accontentare della quinta posizione con il tempo di 3:38.91, a tre secondi e mezzo da un posto sul podio che alla vigilia poteva sembrare possibile per il nostro portacolori. Il 23enne è partito lentamente e si è accomodato in fondo al gruppo, poi nel primo giro c’è stata una caduta (il britannico George Mills ha travolto il nostro Ossama Meslek, che non ha terminato la prova) e ha dovuto saltare gli atleti caduti, senza però perdere terreno. A quel punto la gara si è accesa per opera dei grandi favoriti della vigilia e purtropponon ha potuto tenere il passo. A ...

