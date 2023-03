Atletica | ora Zane Weir è tra i big mondiali! Sfondata la soglia dei 22 metri | si può sognare anche per le Olimpiadi | tutti gli avversari

(Di venerdì 3 marzo 2023)è entrato in una nuova dimensione laureando Campione d’Europa Indoor di getto del peso. L’azzurro si è reso protagonista di una superba bordata da 22.06a Istanbul, ha conquistato la medaglia d’oro con pieno merito e ha ottenuto il risultato più importante della sua carriera. Il 27enne, che è diventato il secondo azzurro a sfondare il muro dei 22e che ha siglato il record nazionale in sala, è ormai tra i big mondiali e puòin grande in vista dei Mondiali outdoor di agosto e soprattutto in otticadi Parigi 2024. Ma quali sono glipiù importanti? Ryan Crouser è il dominatore assoluto di questa specialità ed il favorito d’obbligo nella corsa verso i Giochi. Il 30enne statunitense ha vinto la medaglia d’oro alle ...

L'oro di Zane è anche la medaglia numero 100 dell'Italia dell'leggera in 37 edizioni degli ...questo gigante buono alto 190 centimetri per 112 chilogrammi di peso, italiano dal febbraio ...... ma anche il secondo titolo nel getto del peso a 27 anni dal successo di Paolo Dal Soglio che... dai mondiali di sci fino ai Giochi panamericani: in mezzo, tantae calcio, sia femminile ...È la medaglia italiana numero 100 nelle 37 edizioni dell'evento, ma anche il secondo titolo nel getto del peso a 27 anni dal successo di Paolo Dal Soglio cheallena il nuovo campione d'Europa. ...

Zane Weir si è preso la copertina in casa Italia agli Europei Indoor 2023 di atletica leggera, conquistando la medaglia d’oro nel getto del peso sulla pedana di Istanbul. Il colosso azzurro ha saputo ...Di Marco Bonarrigo Ecco il programma del primo pomeriggio di gare (il fuso orario di Istanbul è +2 ore rispetto all’Italia) in cui non sono previste finali Scattano… Leggi ...