Atletica, la batteria di Samuele Ceccarelli agli Europei Indoor: avversari, corsia e orario di partenza (Di venerdì 3 marzo 2023) Samuele Ceccarelli si è presentato agli Europei Indoor 2023 di Atletica leggera con il secondo accredito stagionale sui 60 metri. Il velocista toscano è stato la rivelazione di questa annata agonistica al coperto, correndo un sontuoso 6.54 ad Ancona in occasione dei Campionati Italiani Assoluti, dove ha battuto addirittura Marcell Jacobs (Campione Olimpico dei 100 metri). Il 23enne è un’autentica rivelazione e vuole togliersi grandi soddisfazioni anche a Istanbul, dove può coltivare sogni di medaglia. La rincorsa del nostro portacolori incomincerà dalla terza batteria, in programma alle ore 07.34 italiane (in terra anatolica sono due ore avanti rispetto a noi) di sabato 4 marzo. Samuele Ceccarelli scatterà in ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023)si è presentato2023 dileggera con il secondo accredito stagionale sui 60 metri. Il velocista toscano è stato la rivelazione di questa annata agonistica al coperto, correndo un sontuoso 6.54 ad Ancona in occasione dei Campionati Italiani Assoluti, dove ha battuto addirittura Marcell Jacobs (Campione Olimpico dei 100 metri). Il 23enne è un’autentica rivelazione e vuole togliersi grandi soddisfazioni anche a Istanbul, dove può coltivare sogni di meda. La rincorsa del nostro portacolori incomincerà dalla terza, in programma alle ore 07.34 italiane (in terra anatolica sono due ore avanti rispetto a noi) di sabato 4 marzo.scatterà in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaSange : RT @atleticaitalia: ?? ???????????? ?????? ??.????! #Istanbul2023 Domattina la batteria del campione olimpico, in gara nei 60 agli Euroindoor ???? tre… - atleticaitalia : ?? ???????????? ?????? ??.????! #Istanbul2023 Domattina la batteria del campione olimpico, in gara nei 60 agli Euroindoor ????… - OA_Sport : Atletica, la batteria di Samuele Ceccarelli agli Europei Indoor: avversari, corsia e orario di partenza - - OA_Sport : Atletica, la batteria di Marcell Jacobs agli Europei Indoor: avversari, corsia e orario di partenza - - settalese : RT @atleticaitalia: ??????: ???? ?????????? ???? ????????????????????!?? Vince la batteria Tecuceanu in 1:47.94. Tutta grinta per Barontini che si piazza second… -