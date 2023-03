Atletica, la batteria di Marcell Jacobs agli Europei Indoor: avversari, corsia e orario di partenza (Di venerdì 3 marzo 2023) Marcell Jacobs è stato inserito nella quinta e ultima batteria sui 60 metri agli Europei Indoor 2023 di Atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri scenderà dunque in pista alle ore 07.48 italiane di sabato 4 marzo. Il Campione del Mondo e primatista continentale della specialità cercherà il colpaccio a Istanbul (Turchia), il suo obiettivo è quello di difendere il titolo conquistato due anni fa e di riscattarsi dalle sconfitte rimediate nelle ultime settimane tra Lievin (contro il kenyano Ferdinand Omanyala) e Ancona (contro Samuele Ceccarelli ai Campionati Italiani). Il velocista lombardo, che vanta il terzo accredito tra gli iscritti (6.55) e che detiene il primato europeo (6.41 lo scorso anno in occasione dell’apoteosi iridata), scatterà in ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023)è stato inserito nella quinta e ultimasui 60 metri2023 dileggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri scenderà dunque in pista alle ore 07.48 italiane di sabato 4 marzo. Il Campione del Mondo e primatista continentale della specialità cercherà il colpaccio a Istanbul (Turchia), il suo obiettivo è quello di difendere il titolo conquistato due anni fa e di riscattarsi dalle sconfitte rimediate nelle ultime settimane tra Lievin (contro il kenyano Ferdinand Omanyala) e Ancona (contro Samuele Ceccarelli ai Campionati Italiani). Il velocista lombardo, che vanta il terzo accredito tra gli iscritti (6.55) e che detiene il primato europeo (6.41 lo scorso anno in occasione dell’apoteosi iridata), scatterà in ...

