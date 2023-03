Atletica, italiani in ombra sui 400 agli Europei Indoor. Mangione in semifinale. Eliminati Aceti, Polinari e Lukudo (Di venerdì 3 marzo 2023) La seconda giornata degli Europei Indoor 2023 di Atletica leggera, in corso di svolgimento a Istanbul (Turchia), si è aperta con le batterie dei 400 metri. Vladimir Aceti ha faticato a esprimersi in una batteria di assoluto spessore tecnico, trainata dal fuoriclasse norvegese Karsten Warholm. Il Campione Olimpico dei 400 ostacoli ha giganteggiato nel turno preliminare imponendosi con il tempo di 45.75, precedendo ampiamente lo svedese Carl Bengtstroem (46.55). L’azzurro ha spalleggiato con lo svizzero Lionel Spitz e si è dovuto accontentare del quarto posto (46.80), dicendo addio alla possibilità di passare il turno (si qualificavano alle semifinali i primi due classificati delle cinque batterie e i due migliori tempi di ripescaggio). Nelle altre batterie si sono imposti il ceco Matej Krsek (46.23) davanti allo ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) La seconda giornata degli2023 dileggera, in corso di svolgimento a Istanbul (Turchia), si è aperta con le batterie dei 400 metri. Vladimirha faticato a esprimersi in una batteria di assoluto spessore tecnico, trainata dal fuoriclasse norvegese Karsten Warholm. Il Campione Olimpico dei 400 ostacoli ha giganteggiato nel turno preliminare imponendosi con il tempo di 45.75, precedendo ampiamente lo svedese Carl Bengtstroem (46.55). L’azzurro ha spalleggiato con lo svizzero Lionel Spitz e si è dovuto accontentare del quarto posto (46.80), dicendo addio alla possibilità di passare il turno (si qualificavano alle semifinali i primi due classificati delle cinque batterie e i due migliori tempi di ripescaggio). Nelle altre batterie si sono imposti il ceco Matej Krsek (46.23) davanti allo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MinisteroDifesa : 'Tanti i successi e pioggia di medaglie per gli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico #Difesa #GSPD che ai Campion… - OA_Sport : Atletica, italiani in ombra sui 400 agli Europei Indoor. Mangione in semifinale. Eliminati Aceti, Polinari e Lukudo… - infoitsport : Calendario Europei indoor atletica 2023 oggi: orari venerdì 3 marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara - abuongi : #Atletica #Istanbul2023 Il racconto della prima giornata, con Zane Weir e Leo Fabbri in finale nel peso con la prim… - infoitsport : Calendario Europei indoor atletica 2023 oggi: orari giovedì 2 marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara -