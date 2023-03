Atletica | Europei indoor Istanbul 2023 | strepitoso oro di Weir nel getto del peso

(Di venerdì 3 marzo 2023) Strepitosa medaglia d’oro per Zaneneldelaglidiin corso di svolgimento a. Mentre Leonardo Fabbri non brilla e chiude con sei nulli su sei una finale davvero deludente che lo vede regalato all’ottavo e ultimo posto, un favoloso Zaneriesce a migliorare per ben due volte il primato nazionale, trovando un terzo lancio da 22 metri e 6 centimetri, che costituisce la miglior distanza europea dell’anno e la quinta in assoluto a livello continentale. A giocarsela con l’azzurro è il forte ceco Stanek, malo tiene a bada dopo i sei lanci cadauno e trova una vittoria davvero fantastica dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare i Mondiali. Dopo Paolo Dal ...

Sabato 4 marzo al day-3 degli Europei Indoor in svolgimento a Istanbul, Marcell Jacobs torna a correre i 60 metri ...

