Atletica | Europei indoor Istanbul 2023 | oro e record italiano di Zane Weir nel getto del peso

Strepitosa medaglia d'oro per Zane Weir con tanto di record italiano doppiamente migliorato nel getto del peso agli Europei indoor di Atletica 2023 in corso di svolgimento a Istanbul. Mentre Leonardo Fabbri non brilla e chiude con sei nulli su sei una finale davvero deludente che lo vede regalato all'ottavo e ultimo posto, un favoloso Zane Weir riesce a migliorare per ben due volte il primato nazionale, trovando un terzo lancio da 22 metri e 6 centimetri, che costituisce la miglior distanza europea dell'anno e la quinta in assoluto a livello continentale. A giocarsela con l'azzurro è il forte ceco Stanek, ma Weir lo tiene a bada dopo i sei lanci

