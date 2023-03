Atletica: Europei indoor, Arese quinto nei 1500 metri (Di venerdì 3 marzo 2023) Istanbul, 3 mar. - (Adnkronos) - Piazzamento di prestigio per Pietro Arese che chiude al 5° posto la finale dei 1500 metri ai campionati Europei indoor di Istanbul. Subito un imprevisto nei primi metri quando Jakob Ingebrigsten si porta a condurre, dopo nemmeno un giro, dietro si sgomita con la caduta del britannico George Mills in cui rimane coinvolto anche l'azzurro Ossama Meslek, costretto a fermarsi. Sull'azione del fuoriclasse norvegese, che conquista il suo decimo oro europeo assoluto con 3:33.95, il gruppo si spezza: l'ultimo ad arrendersi è il britannico Neil Gourley (3:34.23), terzo il francese Azeddine Habz (3:35.39). Crono difficili da raggiungere, perché un paio di secondi più veloci di quanto mai fatto da un italiano, ma il torinese chiude in 3:38.91 nella scia dello ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Istanbul, 3 mar. - (Adnkronos) - Piazzamento di prestigio per Pietroche chiude al 5° posto la finale deiai campionatidi Istanbul. Subito un imprevisto nei primiquando Jakob Ingebrigsten si porta a condurre, dopo nemmeno un giro, dietro si sgomita con la caduta del britannico George Mills in cui rimane coinvolto anche l'azzurro Ossama Meslek, costretto a fermarsi. Sull'azione del fuoriclasse norvegese, che conquista il suo decimo oro europeo assoluto con 3:33.95, il gruppo si spezza: l'ultimo ad arrendersi è il britannico Neil Gourley (3:34.23), terzo il francese Azeddine Habz (3:35.39). Crono difficili da raggiungere, perché un paio di secondi più veloci di quanto mai fatto da un italiano, ma il torinese chiude in 3:38.91 nella scia dello ...

