Atletica, Europei Indoor 2023: Weir porta l’Italia in trionfo. Kambundji star, Thiam da record del mondo, Pichardo show (Di venerdì 3 marzo 2023) A Istanbul (Turchia) si sono assegnate le prime medaglie agli Europei Indoor 2023 di Atletica leggera. l’Italia ha trionfato nel getto del peso grazie allo scatenato Zane Weir, autore di una stoccata da 22.06 metri. Legno per Nadia Battocletti sui 3000 metri, Pietro Arese e Tobia Bocchi non sono riusciti a salire sul podio tra 1500 metri e salto triplo. Spicca il record del mondo nel pentathlon firma dalla belga Nafi Thiam. FINALI 60 METRI (FEMMINILE). Mujinga Kambundji è scattata a razzo e ha dominato ampiamente la gara, trionfando da Campionessa del mondo in questa specialità. La svizzera si è imposta in 7.00 (eguagliato il record dei campionati) davanti alla polacca Ewa Swoboda ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) A Istanbul (Turchia) si sono assegnate le prime medaglie aglidileggera.ha trionfato nel getto del peso grazie allo scatenato Zane, autore di una stoccata da 22.06 metri. Legno per Nadia Battocletti sui 3000 metri, Pietro Arese e Tobia Bocchi non sono riusciti a salire sul podio tra 1500 metri e salto triplo. Spicca ildelnel pentathlon firma dalla belga Nafi. FINALI 60 METRI (FEMMINILE). Mujingaè scattata a razzo e ha dominato ampiamente la gara, trionfando da Campionessa delin questa specialità. La svizzera si è imposta in 7.00 (eguagliato ildei campionati) davanti alla polacca Ewa Swoboda ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Euroindoor #Istanbul: #Arese quinto nei 1500, #Battocletti quarta nei 3000. #Bocchi sesto nel triplo, #Fassinotti… - Tele_Nicosia : ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) - Zane Weir è d'oro. L'azzurro ha vinto la gara del getto del peso agli Europei indo… - sportface2016 : #Atletica Zane #Weir dedica l'oro agli Europei indoor: 'Per mio nonno e per Paolo Dal Soglio. Grazie anche alla Fed… - JacopoRizzi : RT @sportmediaset: Weir d'oro con record nel lancio del peso! Agli Europei indoor prima medaglia azzurra #atletica - De_Sand88 : RT @SkyTG24: Europei atletica indoor, oro e primato italiano nel peso per Zane Weir -