Atletica, Europei Indoor 2023, seconda giornata. L'Italia sogna con Arese, Battocletti ed i pesisti (Di venerdì 3 marzo 2023) L'Italia va a caccia delle prime medaglie all'Europeo Indoor di Atletica leggera a Istanbul che oggi vivranno una seconda giornata intensa e ricca di appuntamenti con due sessioni, una mattutina e una pomeridiana. In mattinata batterie, qualificazioni e prime tre prove del Pentathlon, mentre nella sessione serale (pomeridiana in Italia) si iniziano ad assegnare le medaglie con ben sette titoli in palio. Durante la sessione mattutina si disputano 60 ostacoli, salto in alto e getto del peso del Pentathlon, mentre nel pomeriggio sono in programma salto in lungo e 800 metri. La favorita numero uno è la belga campionessa di tutto Nafissatou Thiam, mentre per le altre posizioni sul podio la battaglia l'olandese Noor Vidts, l'ungherese Xenia Krizsan (rispettivamente seconda e terza ...

