Atletica, Europei Indoor 2023: Nadia Battocletti è quarta nei 3000 metri. Doppietta tedesca a Istanbul (Di venerdì 3 marzo 2023) Medaglia di legno per Nadia Battocletti nei 3000 metri femminili degli Europei Indoor 2023 di Atletica leggera a Istanbul (Turchia). L’azzurra ha dato tutto quello che aveva per tenere il ritmo delle più forti, ma l’azione della tedesca Kostanze Klosterhalfen, a metà di questa prova, ha creato il buco decisivo e per Nadia è stato impossibile battagliare per il podio. La teutonica, infatti, ha portato con sé la connazionale Hanna Klein e la britannica Melissa Courtney-Bryant, che in definitiva erano le favorite per le medaglie. Battocletti, comunque, con grande determinazione, ha lottato con l’altra britannica Hannah Nuttall e l’olandese Maureen Koster per concludere comunque al meglio ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) Medaglia di legno perneifemminili deglidileggera a(Turchia). L’azzurra ha dato tutto quello che aveva per tenere il ritmo delle più forti, ma l’azione dellaKostanze Klosterhalfen, a metà di questa prova, ha creato il buco decisivo e perè stato impossibile battagliare per il podio. La teutonica, infatti, ha portato con sé la connazionale Hanna Klein e la britannica Melissa Courtney-Bryant, che in definitiva erano le favorite per le medaglie., comunque, con grande determinazione, ha lottato con l’altra britannica Hannah Nuttall e l’olandese Maureen Koster per concludere comunque al meglio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : Weir d'oro con record nel lancio del peso! Agli Europei indoor prima medaglia azzurra #atletica - sportli26181512 : Atletica, Europei indoor: Zane Weir oro nel getto del peso: L'italo-sudafricano conquista l'oro nel getto del peso… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Il suo miglior tempo stagionale non è bastato a Nadia Battocletti per conquistare una medaglia sui 3000 metri agli euro… - StampaVercelli : Sottile, tre errori consecutivi a 2,14 nel salto in alto: il borgosesiano fuori dagli Europei indoor di atletica le… - TgrRaiTrentino : Il suo miglior tempo stagionale non è bastato a Nadia Battocletti per conquistare una medaglia sui 3000 metri agli… -