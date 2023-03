Atletica | Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro a braccetto in finale | 13 98 agli Europei | terzo e quarto posto

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 marzo 2023)si sono qualificate aper ladel salto triploIndoor 2023 dileggera. Le azzurre si sono distinte sulla pedana di Istanbul (Turchia), rendendosi protagoniste entrambe di un bel balzo a 13.98 metri: la 29enne campana di origini ucraine ha piazzato la misura al secondo tentativo, la 28enne veneta ci è riuscita all’esordio.per le nostre portacolori (vanta anche un 13.81,ha passato le altre due prove a disposizione). Le nostre portacolori torneranno in pedana domani pomeriggio e hanno tutte le carte in regola per dare la caccia alla ...