Atletica | Bigazzi in finale tricolore | Monaci campione regionale

(Di venerdì 3 marzo 2023) A Rieti il martellista è sesto nei campionati italiani under 23, a Firenze lo junior conquista il titolo toscano dell'eptathlon

A Rieti il martellista è sesto nei campionati italiani under 23, a Firenze lo junior conquista il titolo toscano dell’eptathlon ...GROSSETO - In finale a un campionato italiano, per la settima volta. È questa l'impresa del grossetano Lorenzo Bigazzi che si dimostra ancora tra i ...