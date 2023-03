Atalanta, tre giocatori infortunati in vista del Napoli (Di venerdì 3 marzo 2023) Il tecnico Gian Piero Gasperini fa il punto della situazione sugli infortunati dell’Atalanta, che a breve sfiderà il Napoli. Gian Pero Gasperini ha fatto il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 3 marzo 2023) Il tecnico Gian Piero Gasperini fa il punto della situazione suglidell’, che a breve sfiderà il. Gian Pero Gasperini ha fatto il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : L'Italia torna ad avere 7 squadre negli ottavi di finale delle tre Coppe Europee: era successo solo nel 1990-91, qu… - umbasdeez : @drvcarys_ Juve Atalanta dell’anno scorso, ho aspettato tre ore e mezzo quando mi diceva sempre che ne mancava una,… - Olamide61639124 : RT @DiMarzio: #SerieA | @Atalanta_BC , i convocati di #Gasperini per la sfida contro l’@Udinese_1896 : fuori in tre, torna #Pasalic ?? https… - DiMarzio : #SerieA | @Atalanta_BC , i convocati di #Gasperini per la sfida contro l’@Udinese_1896 : fuori in tre, torna… - PaganiSamuele : @bergomifabio A livello di indebitamento non sarebbe sicuramente da meno.poi ci sta', è passato da una squadra con… -