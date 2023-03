Atalanta | tegola per Gasperini | rischia di saltare il Napoli

(Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo la sfida contro la Lazio di venerdì sera allo Stadio Diego Armando Maradona, ildi Luciano Spalletti aspetta sempre tra le mura amiche l’di Gian Piero. Due partite complesse contro avversari di livello, fondamentali per gli azzurri per dare ulteriori segnali positivi a questo campionato. Infortunio per Scalvini: la situazione Sul fronteci sono buone notizie per il. Nel corso del match tra Milan e, infatti, il difensore Giorgio Scalvini ha rimediato un infortunio alla caviglia ed è stato costretto ad abbandonare il campo. Gli esami strumentali effettuati in giornata hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento dei legamenti del compartimento interno. FOTO: Scalvini A rivelarlo è la ...

