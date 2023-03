Atalanta | infortunio per Palomino | le sue condizioni

(Di venerdì 3 marzo 2023) Gasperini dovrà fare a meno diper la sfida contro l’Udinese, il centrale ha effettuato accertamenti dopo essersi fermato in allenamento Gasperini e la suadovranno fare a meno diper la sfida contro l’Udinese, il centrale ha effettuato accertamenti dopo essersi fermato in allenamento. I controlli fatti hanno evidenziato dei postumi distrattivi all’adduttore sinistro. Le sueverranno monitorate giorno per giorno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...gol contro l', a Kostic, meno prolifico ma molto importante per l'equilibrio degli juventini. Poi è tornato Spinazzola, già due assist per lui, contro il Salisburgo, dopo il lungo. ...Nuovi guai in casaed in particolare nel reparto difensivo. La Dea, alla vigilia della partita di campionato con l'Udinese della 25giornata di Serie A, perde anche José Palomino . Dopo lo stop all'altro ...Lo scorso anno unall'adduttore lo tolse di scena per nove partite, quest'anno è il più presente della rosa bianconera. I suoi gol con l'lo scorso anno, rete decisiva per la ...

Brutte notizie in casa Atalanta. Oltre a quello di Scalvini, Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno anche di Palomino in vista della sfida contro l'Udinese e con tutta ...