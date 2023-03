Atalanta, Gasperini: 'C'è un bel guado da superare, Zapata non ce la fa...' (Di venerdì 3 marzo 2023) Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro l’Udinese, in programma... Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 marzo 2023) Il tecnico dell’Gian Pieroin conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro l’Udinese, in programma...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : 2018, #Juve-#Atalanta. Gasperini, che oggi lancia panini dalla sua auto, fece 'riposare 9 titolari, mandando in ca… - sportli26181512 : Atalanta, Gasperini: 'C'è un bel guado da superare, Zapata non ce la fa...': Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Ga… - Fantacalcio : Atalanta-Udinese: la conferenza di Gasperini - Atalanta_BC : #Gasperini: “Quella di domani per noi è una partita che ci può dare slancio.” ???? 'Tomorrow's game can boost our hop… - Atalanta_BC : #Gasperini: “L'Udinese è una squadra che conosciamo bene. Ha avuto un inizio strepitoso, poi ha avuto qualche probl… -