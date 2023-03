Atalanta, doppia grana in difesa per Gasperini: out Palomino e Scalvini (Di venerdì 3 marzo 2023) Il 25esimo turno del campionato di Serie A TIM è ormai alle porte. Alcune squadre, come la Juventus, possono vantare diversi recuperi in vista della prossima trasferta all’Olimpico contro la Roma. Altre, invece, nonostante affrontino un avversario sulla carta più abbordabile, dovranno fare a meno di tasselli importanti. È il caso dell’Atalanta, che in vista del prossimo match casalingo contro l’Udinese, dovrà fare a meno di due perni del reparto difensivo di Gasperini, ovvero José Palomino e Giorgio Scalvini. Proprio nelle ultime ore, i due centrali difensivi hanno subito infortuni particolarmente seri che, con ogni probabilità, li terranno ai box per diverso tempo. Atalanta, emergenza in difesa per Gasperini: ko Palomino e ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 3 marzo 2023) Il 25esimo turno del campionato di Serie A TIM è ormai alle porte. Alcune squadre, come la Juventus, possono vantare diversi recuperi in vista della prossima trasferta all’Olimpico contro la Roma. Altre, invece, nonostante affrontino un avversario sulla carta più abbordabile, dovranno fare a meno di tasselli importanti. È il caso dell’, che in vista del prossimo match casalingo contro l’Udinese, dovrà fare a meno di due perni del reparto difensivo di, ovvero Josée Giorgio. Proprio nelle ultime ore, i due centrali difensivi hanno subito infortuni particolarmente seri che, con ogni probabilità, li terranno ai box per diverso tempo., emergenza inper: koe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 11contro11 : #Atalanta, doppia grana in difesa per Gasperini: out Palomino e Scalvini #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - webecodibergamo : Pasalic verso il sì, Zapata verso il no. Queste le indicazioni in casa Atalanta dalla doppia seduta di mercoledì: i… - Atalantinicom : #Atalanta - Femminile: sfide interregionali - doppia vittoria... - daniele_maria_ : @thegattiluca Lo era anche all'Atalanta quando andava in doppia cifra, non deve impostare. - talosillupo : @MilanPosts Miglior giocatore dell’Atalanta. Però andava espulso per doppia ammonizione per aver fermato due contropiede del Milan -