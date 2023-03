Atalanta: dopo Scalvini si ferma anche Palomino (Di venerdì 3 marzo 2023) L'Atalanta alla vigilia della partita con l'Udinese perde anche José Palomino. dopo lo stop all'altro difensore Giorgio Scalvini per la distorsione alla caviglia destra, la società nerazzurra comunica ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023) L'alla vigilia della partita con l'Udinese perdeJosélo stop all'altro difensore Giorgioper la distorsione alla caviglia destra, la società nerazzurra comunica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Atalanta: dopo Scalvini si ferma anche Palomino leggi su Gloo - CalcioInfo365 : RT @Gio_Dusi: Emergenza in difesa per l'Atalanta verso l'Udinese: dopo il trauma distorsivo con interessamento dei legamenti che terrà fuor… - andreariscassi : Verso #atalantaudinese nuovo infortunio tra i difensori Atalanta. Dopo Scalvini si fa male anche Palomino: postumi… - Gio_Dusi : Emergenza in difesa per l'Atalanta verso l'Udinese: dopo il trauma distorsivo con interessamento dei legamenti che… - marcellocorbo : Lazio. Atalanta. Eintracht. Tutte di seguito in casa. Poi Torino, fuori. Infine Milan ancora in casa, dopo pausa na… -