Astorre | una vita per la politica | da Ppi a Margherita e Pd | stava per compiere 60 anni**

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Apprendo con tristezza della morte di Bruno Astorre, un uomo la cui storia politica rappresenta quell’inscindibile… - GiorgiaMeloni : Sono profondamente turbata dalla notizia della scomparsa di Bruno Astorre, senatore e segretario del PD nel Lazio.… - gualtierieurope : Sconvolto dalla notizia della scomparsa del senatore Bruno Astorre. Una persona intelligente e generosa che ha dato… - marisa_coen : Se una persona pone fine si suoi giorni non ha senso chiedere perché. #Astorre - Stef06239547 : RT @GiorgiaMeloni: Sono profondamente turbata dalla notizia della scomparsa di Bruno Astorre, senatore e segretario del PD nel Lazio. Un av… -

Brunoè morto mentre lavorava in Senato, il parlamentare Pd avrebbe compiuto 60 anni trasettimana Grecia, scontro fra due treni: almeno 40 morti. 'Due carrozze polverizzate'. Arrestato ...'Sconvolto dalla notizia della scomparsa del senatore Brunopersona intelligente e generosa che ha dato moltissimo al nostro territorio. Mi stringo al dolore dei suoi cari e di tutta la ...... prego e abbraccio i suoi cari" 'Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno. Schlein usaformula geometrica per raffigurare l'intenzione di cambiare il Partito democratico: ...

**Astorre: una vita per la politica, da Ppi a Margherita e Pd, stava per ... Gazzetta di Reggio

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...ROMA (cronaca) - Lutto nella politica italiana e dei castelli romani ilmamilio.it Il senatore del Pd Bruno Astorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo ...