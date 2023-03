Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Astorre: Fassino, 'uomo buono e politico appassionato, ci mancherà' - -

E che dire di Piero, l'ex capo dei Ds che ha infine optato per la virata su Bonaccini ... dall'ex ministra della Difesa Roberta Pinotti al segretario del Pd Lazio Bruno. Stesso copione ...I franceschiniani stessi si stanno spaccando, con l'ex sindaco di Torino Pieroed altri ... il plenipotenziario laziale Brunoe l'ex ministro Roberta Pinotti. Matteo Orfini, che ...e' considerato la seconda colonna dell'area politica che fa capo a Dario Franceschini . Ma ... passando per Roberta Pinotti, fino ad arrivare a Bruno. 'Che Franceschini non riuscisse a ...

Astorre: Fassino, ‘uomo buono e politico appassionato, ci mancherà’ Il Sannio Quotidiano

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Oggi ci ha lasciato, drammaticamente, Bruno Astorre, un uomo buono, un politico serio e appassionato. Ci mancherà il suo sorriso, la sua ironia, la schiettezza del suo dire ...