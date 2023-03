(Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "per la terribiledella scomparsa di Bruno. Uncommossodi Bruno, al Pd del Lazio e al nostro gruppo al Senato". Così Stefanosu twitter.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Astorre: Bonaccini, 'sconvolto da notizia, abbraccio alla famiglia' - -

... nella quale militano Daniele Leodori, Michela Di Biase, Bruno. Mentre con Stefanosono schierati il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e i deputati Claudio Mancini e Matteo Orfini. ...I numeri di domenica scorsa dicono che è ben saldo l'asse tra Area Dem del senatore Bruno(... Che in questo Congresso nazionale ha fatto squadra su Stefanocon la storica rivale , ...... va rinnovata da tempo, quella laziale, di Bruno, va rimessa a una fase congressuale regionale. L'area del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri , sostenitore di, non è riuscita ad ...

Astorre: Bonaccini, 'sconvolto da notizia, abbraccio alla famiglia' Il Tirreno

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Sconvolto per la terribile notizia della scomparsa di Bruno Astorre. Un abbraccio commosso alla famiglia di Bruno, al Pd del Lazio e al nostro gruppo al Senato”. Così Stefa ...Determinante il sostegno di Franceschini a EllySchlein. Daniele Leodori e Michela Di Biase in pole per il dopo Astorre. Fondamentale anche il ruolo di Zingaretti ...