Assurdo al Maradona | divieto per tamburi e bandiere ai tifosi del Napoli | i laziali con petardi e fumogeni

Si è da poco concluso il primo tempo dell'impegnativo match tra Napoli e Lazio allo Stadio Maradona. La sfida è ancora bloccata sul risultato di 0-0 con un'ottima Lazio che, grazie ai dettami tattici di Maurizio Sarri, è riuscita ad imbrigliare la manovra del Napoli. Sugli spalti, invece, la situazione è completamente opposta. I tifosi azzurri non hanno esitato a cantare per la propria squadra nel corso dell'intera frazione di gioco. Dall'altro lato, invece, i tifosi biancocelesti hanno intonato i soliti, beceri, cori contro la città di Napoli. I tifosi laziali, inoltre, si sono resi protagonisti di un altro spiacevole episodio.

