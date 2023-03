Assurdo a Napoli, latitante georgiano arrestato: era arrivato con un charter per vedere Kvaratskhelia (Di venerdì 3 marzo 2023) La scorsa estate, all’ombra del Vesuvio, è arrivato Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano, attraverso ai suoi gol e alle sue giocate da assoluto fuoriclasse è entrato sin da subito nel cuore dei tifosi partenopei. Oltre a lui, dalla Georgia, sono arrivati migliaia di tifosi nel corso dell’intera stagione per assistere al loro beniamino nei più importanti palcoscenici calcistici. Khvicha Kvaratskhelia Napoli latitante georgiano arrestato a Napoli: voleva vedere Kvara Oltre ai tanti tifosi, però, nella giornata di ieri è arrivato dalla Georgia anche un noto criminale. Secondo quanto riporta Il Mattino, si tratta di Narimanidze Irakli, 38enne georgiano, condannato, con ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 3 marzo 2023) La scorsa estate, all’ombra del Vesuvio, èKhvicha. L’esterno, attraverso ai suoi gol e alle sue giocate da assoluto fuoriclasse è entrato sin da subito nel cuore dei tifosi partenopei. Oltre a lui, dalla Georgia, sono arrivati migliaia di tifosi nel corso dell’intera stagione per assistere al loro beniamino nei più importanti palcoscenici calcistici. Khvicha: volevaKvara Oltre ai tanti tifosi, però, nella giornata di ieri èdalla Georgia anche un noto criminale. Secondo quanto riporta Il Mattino, si tratta di Narimanidze Irakli, 38enne, condannato, con ...

