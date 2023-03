Assistenza professionale per risarcimento danni | due pesi e due misure?

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 3 marzo 2023) Viviamo in periodo storico in cui tutto costa di più: dalla fornitura di energia, alla benzina, dalle materie prime, alla spesa al supermercato. Ovviamente, aumentano anche i premi assicurativi: a partire dal terzo trimestre 2022 il trend dei prezzi per assicurare un veicolo ha iniziato a risalire dopo un tendenziale, per quanto lieve, ribasso registrato fino alla metà del 2022.Dinamiche inflazionistiche, situazione geopolitica, ripresa post-covid… le motivazioni sono tante e note.In ambito RC auto, l’aumento dei costi di riparazione e l’aumento della sinistrosità sono considerate dall’Ivass come le cause principali dei nuovi rincari. Con la solita, disarmante puntualità le compagnie di assicurazione hanno scelto proprio questo momento per riprendere con più vigore la “guerra” al riconoscimento degli onorari professionali dovuti ai patrocinatori che assistono i soggetti ...