Assalto russo su Kupiansk: Kiev ordina l'evacuazione. Il Cremlino pronto a requisire aziende della difesa in caso di legge marziale (Di venerdì 3 marzo 2023) Kiev ha ordinato l'evacuazione parziale di Kupiansk, una delle prime città occupate dai russi dopo l'invasione, liberata dalle forze ucraine lo scorso settembre. A motivare la decisione secondo quanto riporta la Bbc citando le autorità regionali di Kharkiv, i «costanti» bombardamenti da parte dell'esercito di Mosca. Ad andarsene, nello specifico, dovranno essere le famiglie con bambini e le persone «con mobilità ridotta». L'amministrazione militare regionale ha assicurato che alle persone evacuate verranno forniti alloggio, cibo, aiuti umanitari e supporto medico. I militari hanno detto che 812 bambini sono attualmente registrati a Kupiansk e nel distretto circostante, oltre a 724 disabili. La notizia arriva a breve distanza dall'annuncio del fondatore del gruppo di mercenari russi Wagner, Evgeny ...

