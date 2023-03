Asia, raccolta vetro: via a percorso aggiuntivo per commercianti del centro storico (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Asia rende noto che da domani, 4 marzo, prenderà il via il percorso aggiuntivo del ritiro del vetro per le utenze commerciali del centro storico. A partire dalle ore 20,30 del sabato e fino alle 2,50 della domenica gli operatori aziendali effettueranno più ritiri svuotando e restituendo le borse in plastica dura la cui consegna, già avviata nei giorni scorsi, sarà completata nella serata di oggi. Contestualmente l’Azienda sta provvedendo a dotare le grandi utenze degli appositi carrellati per la separazione del vetro chiaro dal vetro scuro, raccolta che sarà avviata dal prossimo mercoledì. L’obiettivo è di incrementare e migliorare la raccolta del vetro, questo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’rende noto che da domani, 4 marzo, prenderà il via ildel ritiro delper le utenze commerciali del. A partire dalle ore 20,30 del sabato e fino alle 2,50 della domenica gli operatori aziendali effettueranno più ritiri svuotando e restituendo le borse in plastica dura la cui consegna, già avviata nei giorni scorsi, sarà completata nella serata di oggi. Contestualmente l’Azienda sta provvedendo a dotare le grandi utenze degli appositi carrellati per la separazione delchiaro dalscuro,che sarà avviata dal prossimo mercoledì. L’obiettivo è di incrementare e migliorare ladel, questo ...

