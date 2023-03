Ascolti tv, i dati di giovedì 2 marzo (Di venerdì 3 marzo 2023) Bene ancora una volta Che Dio ci Aiuti 7 Nella serata di ieri, giovedì 2 marzo, su Rai Uno, l’appuntamento con la fiction Che Dio ci Aiuti 7 conquista 4.203.000 spettatori pari al 21.5% di share (primo episodio a 4.500.000 e il 21.2%, secondo episodio a 3.907.000 e il 21.9%). Su Canale 5 l’appuntamento serale con Grande Fratello Vip raccoglie 2.574.000 spettatori con uno share del 19.4% (Night a 1.077.000 e il 28.4%, Live a 649.000 e il 19.6%). Su Rai2 John Wick 3 – Pareabellum è vista 715.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 Harry Potter e i doni della morte – Parte 2 ottiene 1.099.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Splendida Cornice è seguito da 951.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 818.000 spettatori (5.3%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 834.000 spettatori pari al 5.5%. Su Tv8 4 Hotel segna 295.000 spettatori ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 3 marzo 2023) Bene ancora una volta Che Dio ci Aiuti 7 Nella serata di ieri,, su Rai Uno, l’appuntamento con la fiction Che Dio ci Aiuti 7 conquista 4.203.000 spettatori pari al 21.5% di share (primo episodio a 4.500.000 e il 21.2%, secondo episodio a 3.907.000 e il 21.9%). Su Canale 5 l’appuntamento serale con Grande Fratello Vip raccoglie 2.574.000 spettatori con uno share del 19.4% (Night a 1.077.000 e il 28.4%, Live a 649.000 e il 19.6%). Su Rai2 John Wick 3 – Pareabellum è vista 715.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 Harry Potter e i doni della morte – Parte 2 ottiene 1.099.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Splendida Cornice è seguito da 951.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 818.000 spettatori (5.3%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 834.000 spettatori pari al 5.5%. Su Tv8 4 Hotel segna 295.000 spettatori ...

