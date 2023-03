Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvblogit : Ascolti tv giovedì 2 marzo 2023: Che Dio ci aiuti, GF Vip, MasterChef Italia - CorriereCitta : #AscoltiTv giovedì 2 marzo 2023: Che Dio ci aiuti 7, GF VIP, Masterchef 12 (finale), Harry Potter, dati Auditel e s… - CorriereCitta : #AscoltiTv Che Dio ci Aiuti 7, Grande Fratello Vip e finale Masterchef 12, chi ha vinto? Dati Auditel e share di gi… - natur1581963 : RT @EvaLunaSara: SE IL #gfvip VUOLE SALVARE GLI ASCOLTI DI QUESTO ULTIMO MESE giovedi deve fare vedere a uno e all'altra quanto ci tengono,… - Giulia110565 : RT @EvaLunaSara: SE IL #gfvip VUOLE SALVARE GLI ASCOLTI DI QUESTO ULTIMO MESE giovedi deve fare vedere a uno e all'altra quanto ci tengono,… -

Finale di puntata decisamente insolito oggi,2 marzo 2023, per La vita in diretta, dove il padrone di casa Alberto Matano, dopo aver ... grandianche ieri pomeriggio per Rai1 Intanto ...... che continua a registrare ottimiin daytime, toccando punte del 24% di share. Con il gran ... La serie tv andrà in onda disera e il gran finale della settima stagione al momento è ...Nella sesta serata diUtah, di San Benedetto, con le canzoni "Autostrada" e "Myconos" ha ... Calendario audizioni2 : Ferretti, Simone Matteuzzi, Carla Cocco, Kaput, Cecilia e Cristiana ...